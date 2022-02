Fêtes communales Philondenx, 2 septembre 2022, Philondenx.

Fêtes communales Philondenx

2022-09-02 21:00:00 – 2022-09-04

Philondenx Landes Philondenx

Le comité des fêtes vous propose des animations à l’occasion des fêtes locales.

Le 2 septembre 2022 – Repas communal ouvert à tous suivi d’un bal

Le 3 septembe 2022 – 18 h Course Landaise et 21 h Repas des Coursayres

Le 4 septembre 2022 – 11 h messe en musique et 12h apéritif concert.

+33 6 82 72 95 87

Pickwicq

Philondenx

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Landes Chalosse