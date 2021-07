Fêtes Communales Losse, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Losse.

Fêtes Communales 2021-07-31 – 2021-08-02

Losse Landes Losse

8 EUR A Losse du samedi au lundi, se succèdent pique-nique citoyen, concours de pétanque communale, apéritif-tapas, course cycliste et Repas escargots ou araignées de Porc.

L’ambiance champêtre y est aussi festive et la bonne humeur fait partie de la Fête.

©CCLA

dernière mise à jour : 2021-07-20 par CDT 40