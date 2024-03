Fêtes Bourriot-Bergonce, vendredi 19 avril 2024.

Fêtes Bourriot-Bergonce Landes

Le Comité des Fêtes lance leur saison des fêtes lors des vacances de Pâques.

Vendredi 19 Avril, à 21h, on se met en appétit avec le repas Entrecôte-Frites.

Samedi 20 Avril, les animations débuteront à 9h30 avec le concours de pêche avant de laisser place au concours de pétanque à 14h30, puis à 20h au repas Bodega. Au menu Aiguillettes de poulet / Haricots verts / Nid d’abeille. La soirée se poursuivra à 22h avec le défilé de chars avant de se clôturer avec un bal disco dès 23h.

Dimanche 23 Avril, les chars feront leur dernier tour à 11h avant de laisser la place à un marché gourmand à 13h et un atelier pour les enfants à 15h.

Sans oublier la fête foraine présente toute la durée des festivités pour le plus grand bonheur des enfants !

Réservation pour les repas avant le 12 Avril. 9 9 EUR.

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Quartier de la Gare

Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fêtes Bourriot-Bergonce a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Landes d’Armagnac