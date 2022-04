Fêtes aux Anes Braize Braize Catégories d’évènement: Allier

Braize Allier Braize Fêtes aux Anes et brocante toute la journée.

Concours primé aux ânes en matinée et concours de maniabilité l’après-midi. Vente de produits artisanaux, promenades pour les enfants.

Entrée gratuite. braize-ambiance@orange.fr +33 6 30 96 09 66 http://www.braizeambiance.unblog.fr/le-pole-asin/pole-asin/ La Cornille Ferme de la Cornille Braize

