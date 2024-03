Fêter Pâques à La Ferme des Ani’mots Rannée, vendredi 29 mars 2024.

Chasse aux œufs mystérieux le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 et lundi 1er avril à 14h et à 16h

Balade à cheval le lundi à 10h.

Inscription conseillée au 06 29 31 12 19

Vous permettre de découvrir les animaux de la ferme, de vous sensibiliser au bien-être animal, de caresser et nourrir les animaux. .

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

Lieu-dit Le Racheray

Rannée 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

