Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Fêter Marie Madeleine en Eglise Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Fêter Marie Madeleine en Eglise Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem, 22 juillet 2022, Vézelay. Fêter Marie Madeleine en Eglise

Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem, le vendredi 22 juillet 2022 à 08:00

### 30 avril – 1er mai 2022 Dans la lumière de Pâques, un week-end pour faire route avec Marie-Madeleine, à l’écoute des récits bibliques et des écrits des Pères de l’Église, et en cheminant dans la basilique qui lui est dédiée.

Sur inscription

Jour de fête avec tout le diocèse Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T08:00:00 2022-07-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Adresse 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay