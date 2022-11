Fêter l’Avent pour redonner du sens à Noël Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Erstein

Fêter l’Avent pour redonner du sens à Noël Erstein, 26 novembre 2022, Erstein. Fêter l’Avent pour redonner du sens à Noël

24 rue du Gal. de Gaulle Erstein Bas-Rhin

2022-11-26 14:30:00 – 2022-11-26 Erstein

Bas-Rhin Erstein Concert Ellipse, choeur de femmes –

• Stand Commerce Équitable, Couronnes d’Avent et Arrangements en sapin, Artisanat et Terroir

• Atelier de décoration de couronnes d’Avent

• Petite restauration : café, gâteaux, crêpes, knacks, bière

• Animations, tombolas, etc. Concert – Stand Commerce Équitable, Couronnes d’Avent et Arrangements en sapin, Artisanat et Terroir

• Atelier de décoration de couronnes d’Avent +33 3 88 98 05 90 Erstein

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Lieu Erstein Adresse 24 rue du Gal. de Gaulle Erstein Bas-Rhin Ville Erstein lieuville Erstein Departement Bas-Rhin

Erstein Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/

Fêter l’Avent pour redonner du sens à Noël Erstein 2022-11-26 was last modified: by Fêter l’Avent pour redonner du sens à Noël Erstein Erstein 26 novembre 2022 24 rue du Gal. de Gaulle Erstein Bas-Rhin Bas-Rhin Erstein

Erstein Bas-Rhin