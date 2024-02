FETER LA SAINT-VALENTIN Rue de la Bascule Villeneuve-de-Rivière, mercredi 14 février 2024.

C’est la fête des amoureux, un repas en amoureux?

Menu spécial.

Tartelette à la mousseline de Truite saumonée de ‘’ Nistos ‘’ sur Coulis d’Avocat

Escalope de Foie Gras de Canard poêlée aux Myrtilles

(Suggestion pour accompagner: un verre de Tariquet Premières Grives )

Profiteroles de ‘’ Petits Gris ‘’ en Habit vert ( Poireaux , Epinards )

Médaillon de Filet de Bœuf , Fricassée de Champignons des Bois

Ou Triade de Poissons au Beurre blanc ( Filet de Sole , Filet de Rouget et Filet de Saint-Pierre )

Ou Demi Homard ‘’ Thermidor ‘’ et ses Demoiselles ( Langoustine et Gambas ‘’déshabillées’’ , Coquille Saint-Jacques)

Délices de la passion et sa Coupe ‘’ Cupidon’’48 EUR.

Rue de la Bascule LE CLOS BLEU

Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie

