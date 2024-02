FETER LA SAINT VALENTIN LES ARCHES DE PREVILLE Boulogne-sur-Gesse, mercredi 14 février 2024.

En amoureux…

Menu :

Saint Jacques marinées et son cocktail

Ris de veau en cocotte feuilletée façon VGE

Poisson du marché, julienne de légumes étuvée et beurre blanc

OU Filet de poulet basse température, snacké au beurre mousseux et mille-feuilles de pommes de terrre

Assortiment de fromages locaux et sa confiture

Pomme d’amour chocolat blanc piment et coeur de cerise amarena49 EUR.

LES ARCHES DE PREVILLE Centre Nautique

Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-18



