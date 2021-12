Genève Autre lieu Genève Fêter 2022 avec l’opéra TOSCA : histoire d’amour, à Rome en 1800, entre une cantatrice et un peintre, sur fond d’intrigue politique. Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

TOSCA, Opéra de Giacomo Puccini avec Marion Decorvet, Jérémie Schutz, Sacha Michon, Alexandre Diakoff, Martin Buchmann, Quentin Monteil Orchestre et choeur OPERAMI, Maîtrise de l’EIG Direction : Benoît Willmann Mise en scène : Madeline Alexander Opéra chanté en Italien avec surtitres en francais et en anglais Durée du spectacle avec entracte : 2h30 Billetterie disponible à l’entrée une heure avant le spectacle

CHF 10.- à 65.- CHF

2022-01-09T17:00:00 2022-01-09T19:30:00;2022-01-11T19:30:00 2022-01-11T22:00:00;2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T19:30:00

