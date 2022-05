FÊTE’IVAL – UNICYCLE SHOW

FÊTE’IVAL – UNICYCLE SHOW, 30 juin 2022, . FÊTE’IVAL – UNICYCLE SHOW

2022-06-30 18:30:00 – 2022-07-12 Unicycle Show



L’association Cirqu’en Retz présente son dernier spectacle de monocycle : Unicycle Show !

Show monocycle, du trial en monocycle, du freestyle (danse en monocycle) et des performances comme la traversé d’un fil d’équilibre d’1 mètre de haut sur un monocycle.

Cette prestation est aussi composée de numéros circassiens comme du tissu aérien, équilibre et autres éléments réalisés par la compagnie Aerial Play, afin de proposer un show complet de performance circassienne. Unicycle Show



