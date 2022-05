FÊTE’IVAL – SPECTACLE “LA DISPARITION” Saint-Père-en-Retz, 19 juillet 2022, Saint-Père-en-Retz.

FÊTE’IVAL – SPECTACLE “LA DISPARITION” Site de Lavoir Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz

2022-07-19 – 2022-07-19 Site de Lavoir Rue de Pornic

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

“Un jour, un homme quitte sa famille, sa maison et ne vient plus au travail, sans explication.

Afin de comprendre les raisons de cette disparition, il faudra remonter le fil et aller creuser dans son passé.

Cette création seul-en-scène explore le renoncement de ceux qui décident de s’évanouir, sans laisser de trace, de ceux qui n’arrivent plus à faire face.”

Site de Lavoir Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz

