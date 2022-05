FÊTE’IVAL – SON CON CUERO, 16 août 2022, .

FÊTE’IVAL – SON CON CUERO

2022-08-16 – 2022-08-16

Son Con Cuero (concert cubain)

Son con Cuero, groupe composé de huit musiciens, désire mettre en avant le tambour et la danse ainsi que la relation étroite qui les unit.

Deux percussions (congas, bongos), une contrebasse, une guitare « Tres », une trompette, le tout s’appuyant sur la puissance vocale du chanteur (Wilfredo Benavides).

Leurs expériences cumulées sont un atout considérable, mais le plus important réside ailleurs : dans une aventure humaine au service de la musique que la formation nous restitue en concert avec enthousiasme et générosité.

