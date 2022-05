FÊTE’IVAL – PAN VACA, 12 juillet 2022, .

FÊTE’IVAL – PAN VACA

2022-07-12 – 2022-07-12

Pan Vaca

Groupe de 13 musiciens des Pays de Retz et de la région nantaise, passionnés par la chaleureuse musique populaire afro-cubaine.

Ils jouent ensemble depuis une quinzaine d’années, se sont perfectionnés à Cuba, auprès des plus grands musiciens de là-bas : Carlos « El Bola » Betancourt, Martha Gallaraga, Alberto Villaréal…

Ce qui fait vibrer « Pan Vaca » : jouer et faire danser un répertoire de « Son cubain » aux racines africaines !

Vibra, Coros, Direction : Gilles Belouin

Chant Lead, Congas, Composition : Côme Merlet

Timbales : Nino Wallez Bongocero : Alan Mérel

Piano : Isabelle Charpentier

Basse : Olivier Guchet

Coros, percus : Aline Chevalier, Katell Perraud,

Trompettes : Gaëtan Danigo, Yannick Bouyer

Saxophones : Lucie Voisin, Gwenaëlle Féraud Trombone : Victor Merle

