FÊTE’IVAL – LES SARDINES GRILLÉES, 9 août 2022, .

FÊTE’IVAL – LES SARDINES GRILLÉES

2022-08-09 – 2022-08-09

Les Sardines Grillées

Victoire est là, sur ce banc, ce même banc depuis vingt ans.

Clocharde un peu hargneuse elle squatte sans dégâts sous les fenêtres des Chaudeloque en faisant inlassablement griller ses sardines.

Solange débarque à Bordeaux, seule au monde et naïve, et vient sonner chez les Chaudeloque pour se présenter comme bonne, enfin, « aide familiale », après avoir quitté sa précédente place parce qu’elle refusait de participer à une partie de bridge pour le moins… curieuse.

Victoire se prend d’affection pour Solange à sa manière, et lui fait, en même temps que son éducation accélérée, un singulier portrait des Chaudeloque.

Elle semble en savoir beaucoup sur cette famille en particulier…

Solange est drôle de simplicité, Victoire, bourrue, apporte la juste dose d’humour noir, et les Chaudeloque en prennent pour leur grade.

Des dialogues vifs et précis qui ne manquent pas d’un souffle « café-théâtre ».

