Compagnie Le Théâtre des Sept Lieux – Spectacle Les Amuseurs des Arbres

Un spectacle plein d’histoires qui sillonne l’arbre de haut en bas.

Approchez discrètement d’un arbre.

Regardez dans les hautes branches.

Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce.

Billy et Maz sont amuseurs d’arbres.

Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres…

Mais juste aux arbres.

Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains.

Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance…



La Compagnie depuis 3 ans a une particularité !

2 artistes ont été formés à la Grimpe d’Arbre pendant 2 ans, afin de créer « Le Peuple de l’Arbre », spectacle Nocturne !

Depuis, 2 nouveaux spectacles s’ajoutent à cet Univers Arbres, « Les Amuseurs des arbres » et « Lila des bois » pour la journée.

Leur but, jouer là où on ne s’y attend pas, et mettre le patrimoine végétal en valeur en y jouant du théâtre, l’Arbre devient une scène naturelle !

