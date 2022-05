FÊTE’IVAL – LA CHORALE PERCHÉE, 26 juillet 2022, .

FÊTE’IVAL – LA CHORALE PERCHÉE

2022-07-26 – 2022-07-26

Compagnie Le Théâtre des Sept Lieux

Deux musiciens perchés bien allumés, un maestro très distingué, clown cascadeur à ses heures, une cheffe de chœur un peu sujette au vertige…

Rencontre explosive et très musicale, entre le sol et les branches, au fil de vrai-faux numéros vertigineux et de chansons populaires où tu seras, ô admirable choriste, évidemment invité.e à mettre ton grain de sel !

