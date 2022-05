FÊTE’IVAL – FOLIE DANSANTE Saint-Père-en-Retz, 19 juillet 2022, Saint-Père-en-Retz.

FÊTE’IVAL – FOLIE DANSANTE Site du Lavoir Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz

2022-07-19 – 2022-07-19 Site du Lavoir Rue de Pornic

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Folie Dansante

Il paraît que le cœur a ses raisons que la raison ignore…

Et pour Martine, impossible d’envisager un nouveau départ, sans avoir réuni une dernière fois ses enfants Edouard et Opaline, sous le même toit.

Aidée de Bruno, son ami médecin, elle va alors multiplier les stratagèmes et autres prétextes pour « arranger » ces retrouvailles familiales, entre joie, peine et folie douce. Y parviendra-t-elle ?… Rien n’est moins sûr…

« Folie dansante », une comédie pétillante sur les apparences, les liens qui nous unissent et les rêves engloutis par le temps, qui lui, continue sa course effrénée…

Une création 100% Sable et Sel

De : Manu et Sarah Delanoë

Mise en scène par : Nancy Segura

Avec : Catherine Desrosiers, Jean-Baptiste Pereira, Jean-Noël Puaud et Sarah Delanoë

Compagnie Sable et Sel (Pays de Retz 44) compagniesableetsel@gmail.com

Contact : Sarah 06 61 57 99 22 sarah.delanoe@gmail.com

mairie-st-pere@wanadoo.fr +33 2 40 21 70 29 http://www.saintpereenretz.fr/

Folie Dansante

Il paraît que le cœur a ses raisons que la raison ignore…

Et pour Martine, impossible d’envisager un nouveau départ, sans avoir réuni une dernière fois ses enfants Edouard et Opaline, sous le même toit.

Aidée de Bruno, son ami médecin, elle va alors multiplier les stratagèmes et autres prétextes pour « arranger » ces retrouvailles familiales, entre joie, peine et folie douce. Y parviendra-t-elle ?… Rien n’est moins sûr…

« Folie dansante », une comédie pétillante sur les apparences, les liens qui nous unissent et les rêves engloutis par le temps, qui lui, continue sa course effrénée…

Une création 100% Sable et Sel

De : Manu et Sarah Delanoë

Mise en scène par : Nancy Segura

Avec : Catherine Desrosiers, Jean-Baptiste Pereira, Jean-Noël Puaud et Sarah Delanoë

Compagnie Sable et Sel (Pays de Retz 44) compagniesableetsel@gmail.com

Contact : Sarah 06 61 57 99 22 sarah.delanoe@gmail.com

Site du Lavoir Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-29 par