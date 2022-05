FÊTE’IVAL – DOUBLE DUTCH, 2 août 2022, .

FÊTE’IVAL – DOUBLE DUTCH

2022-08-02 – 2022-08-02

Double Dutch (Urban Freestyle)



La Team d’Urban Freestyle vous présente sa section Double Dutch.

Sport très rythmé et très impressionnant, le Double Dutch est un sport d’équipe qui consiste à effectuer des sauts et acrobaties autour d’une corde à sauter maniée par deux tourneurs.

C’est un sport pour lequel il faut beaucoup d’agilité et de rapidité.

