FÊTE’IVAL – CONTES À LA COQUE, 9 août 2022, .

FÊTE’IVAL – CONTES À LA COQUE

2022-08-09 – 2022-08-09

Contes à la coque

Les chefs cuisiniers :

Création de la compagnie Sentimensonges.

Conteur (écriture et jeu sur scène) : Jean Audouin

Musique (écrite et jouée en direct sur scène) : Benjamin Haloche ou Marie Quinquenel

Des cuissons différentes :

Contes à la coque est un spectacle à la carte, avec chaque programmateur qui peut choisir « la cuisson de ses oeufs ». Autrement dit, plusieurs versions de ce spectacle sont possibles.

La version de référence alterne un conte fil rouge avec plusieurs autres contes qui vont, à la fin, se rejoindre dans une seule et même histoire (un peu comme les 1001 nuits avec une mise en abyme dans le récit).

Cette version dure 1 heure et est destinée à tout public.

Des saveurs multiples :

Les univers sont variés avec du merveilleux, du médiéval, de la Science Fiction, du contemporain, du “terroir”, de la philosophie, de l’humour, du dramatique, etc…

Certaines histoires peuvent d’avantage concerner les adultes (encore que, on est parfois surpris par les réactions du public), d’autres sont plus pour les familles, d’autres aussi pour les plus petits, etc…

Une part d’improvisation peut également être laissée aux comédiens qui racontent une histoire, sans qu’elle ait été préparée et écrite à l’avance.

Souvent, une représentation de Contes à la Coque alterne différents styles et ambiances.

Bref, il y a de tout, avec, à chaque fois, cependant la volonté de construire une belle histoire.

