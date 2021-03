Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320, Saint-Père-en-Retz FÊTE’IVAL – CONCERT Saint-Père-en-Retz Catégories d’évènement: 44320

Saint-Père-en-Retz

FÊTE’IVAL – CONCERT, 19 août 2021-19 août 2021, Saint-Père-en-Retz. FÊTE’IVAL – CONCERT 2021-08-19 21:00:00 – 2021-08-20

Saint-Père-en-Retz 44320 Théâtre d’eau présenté par avec chanteuse et petit orchestre flottant.

Une création poétique de Delphine, où « sous les pull over poussent des camélias, deux systèmes solaires se côtoient »…. mairie-st-pere@wanadoo.fr +33 2 40 21 70 29 http://www.saintpereenretz.fr/ Théâtre d’eau présenté par avec chanteuse et petit orchestre flottant.

Une création poétique de Delphine, où « sous les pull over poussent des camélias, deux systèmes solaires se côtoient »….

Détails Catégories d’évènement: 44320, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Père-en-Retz Adresse Ville Saint-Père-en-Retz