Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Spectacle « EldOrado » aux couleurs latines et ensoleillées !

Benjamin Piat : Autodidacte, auteur, compositeur, interprète, il est aujourd’hui ce dont il a toujours rêvé d’être : Chanteur de Chanson française !

Après plus de 200 concerts dans toute la France dont la première partie de Tété, d’Anis, des Fatals Picards ou encore d’Oldelaf, la finale à l’Olympia, du casting « Je veux signer chez AZ », Benjamin Piat vous annonce la sortie de son premier album qui s’appelle « Ma boîte à Musique » … En avant programme, retouvez l’association Cirqu’en Retz, de 18h à 20h, pour des animations circassiennes ! Spectacle « EldOrado » aux couleurs latines et ensoleillées !

