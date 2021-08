Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz FÊTE’IVAL – 2 SYSTÈMES SOLAIRES Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz

FÊTE’IVAL – 2 SYSTÈMES SOLAIRES Saint-Père-en-Retz, 19 août 2021, Saint-Père-en-Retz. FÊTE’IVAL – 2 SYSTÈMES SOLAIRES 2021-08-19 19:00:00 – 2021-08-20

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Compagnie Le Piano du Lac – Spectacle 2 systèmes solaires Ballet sur l’eau, douces rotations,

Un piano, un violoncelle, un trombone,

Sur deux barges flottantes entourées d’astres transparents,

Instruments et oiseaux en gravitation.

Le pianO-bulle qui glisse littéralement sur l’eau ! Une idée originale imaginée par Voël (directeur artistique du PianO du lac).

Avec Delphine Coutant (chant et piano), Daniel Trutet (violoncelle), Jenny Violleau (trombone). Billetterie Plan d’eau du Grand Fay – Saint-Père-en-Retz

19 & 20 Août ICI >> Compagnie Le Piano du Lac – Spectacle 2 systèmes solaires Ballet sur l’eau, douces rotations,

Un piano, un violoncelle, un trombone,

Sur deux barges flottantes entourées d’astres transparents,

Instruments et oiseaux en gravitation.

Le pianO-bulle qui glisse littéralement sur l’eau ! Une idée originale imaginée par Voël (directeur artistique du PianO du lac).

Avec Delphine Coutant (chant et piano), Daniel Trutet (violoncelle), Jenny Violleau (trombone). Billetterie Plan d’eau du Grand Fay – Saint-Père-en-Retz

19 & 20 Août ICI >> dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Père-en-Retz Adresse Ville Saint-Père-en-Retz lieuville 47.20498#-2.03518