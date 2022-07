Fête Votive Saint-Zacharie Saint-Zacharie Catégories d’évènement: Saint-Zacharie

Var Le 13/08

18h ouverture de la Fête Votive avec un vin d’honneur offert à la population dans les Jardins de la Maison du Peuple.

21h représentation de l’orchestre Mephisto.



Le 14/08

21h représentation de l’orchestre Éric Roy.



Le 15/08

Fête de la Libération de Saint-Zacharie avec défilé des GI et de la fanfare de la Légion dans les rues du village, suivi d’un vin d’honneur dans les Jardins de la Maison du Peuple avec animation musicale.

21h soirée jeune Show Concept à la Place de la Céramique et soirée tout public au Square Réda Caire. Place à la Fête votive de Saint-Zacharie : soirées, rendez-vous musicaux, fête foraine sont au programme !

21h soirée jeune Show Concept à la Place de la Céramique et soirée tout public au Square Réda Caire. Saint-Zacharie

