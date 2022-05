Fête votive Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-LapleauSaint-Merd-de-Lapleau Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Merd-de-Lapleau

Fête votive Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau, 4 juin 2022, Saint-Merd-de-LapleauSaint-Merd-de-Lapleau. Fête votive Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze Saint-Merd-de-Lapleau Corrèze Le Bourg Maison du patrimoine Saint-Merd-de-Lapleau – Samedi : concours de pétanque.

– Dimanche : jeux intervillages Gratuit. Renseignements au 06 75 55 38 77. rhodeussel@yahoo.fr +33 6 75 55 38 77 Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Merd-de-Lapleau Autres Lieu Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Adresse Ville Saint-Merd-de-LapleauSaint-Merd-de-Lapleau lieuville Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Departement Corrèze

Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-LapleauSaint-Merd-de-Lapleau Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-merd-de-lapleausaint-merd-de-lapleau/

Fête votive Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau 2022-06-04 was last modified: by Fête votive Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau 4 juin 2022 Corrèze Saint-Merd-de-Lapleau

Saint-Merd-de-LapleauSaint-Merd-de-Lapleau Corrèze