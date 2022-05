Fête Votive Saint-Félix-de-Sorgues Saint-Félix-de-Sorgues Catégories d’évènement: 12400

Saint-Félix-de-Sorgues

Fête Votive Saint-Félix-de-Sorgues, 6 août 2022, Saint-Félix-de-Sorgues. Fête Votive Saint-Félix-de-Sorgues

2022-08-06 – 2022-08-07

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Saint-Félix-de-Sorgues C’est la fête au Village Saint-Félix-de-Sorgues

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: 12400, Saint-Félix-de-Sorgues Autres Lieu Saint-Félix-de-Sorgues Adresse Ville Saint-Félix-de-Sorgues lieuville Saint-Félix-de-Sorgues

Fête Votive Saint-Félix-de-Sorgues 2022-08-06 was last modified: by Fête Votive Saint-Félix-de-Sorgues Saint-Félix-de-Sorgues 6 août 2022

Saint-Félix-de-Sorgues