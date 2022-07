Fête Votive Rasteau Rasteau Catégories d’évènement: Rasteau

Vaucluse

Fête Votive Rasteau, 8 juillet 2022, Rasteau. Fête Votive

Place du Village Rasteau Vaucluse Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

2022-07-08 – 2022-07-11 Rasteau

Vaucluse Rasteau 4 jours de festivités sur la place du village pour ravir petits et grands! De nombreuses animations sont proposées par ‘La Rastelaine en Fête’: manèges, repas, loto, soirées musicales… larastelaineenfete@hotmail.com http://www.rasteau.fr/ Rasteau

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Rasteau, Vaucluse Autres Lieu Rasteau Adresse Place du Village Rasteau Vaucluse Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence Ville Rasteau lieuville Rasteau Departement Vaucluse

Rasteau Rasteau Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rasteau/

Fête Votive Rasteau 2022-07-08 was last modified: by Fête Votive Rasteau Rasteau 8 juillet 2022 Place du Village Rasteau Vaucluse Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Rasteau Vaucluse