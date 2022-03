Fête Votive Lunan, 21 mai 2022, Lunan.

Fête Votive Lunan

2022-05-21 – 2022-05-22

Lunan Lot Lunan

Samedi 14h : concours de pétanque,

19h : soirée festive (apéritif musical, repas poulet_frites)

23h : concert La French Teuf.

Dimanche : Matin vide-grenier, repas sur place

11h : jeux pour enfants et lazer game

14h00 : jeux pour enfants et adultes (tir à la corde, taureau mécanique, structures gonflables, ventre glisse et Féria des Pitchouns)”

Le village de Lunan vous convie à sa fête.

Le samedi : pétanque et soirée festive avec repas.

Dimanche : vide-grenier, jeux pour enfants et adultes toute la journée, repas le midi, animation musicale et jeux pour enfants.

+33 5 65 34 32 32

Lunan

