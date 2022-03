Fête Votive Linac Linac Catégories d’évènement: Linac

Linac Lot Linac Samedi après-midi : concours de pétanque, randonnée

Samedi soir : concert, buvette, tapas Dimanche : Foire de pays, animation autour du four à pain, animations diverses sur l’ensemble de la journée. Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, de nombreuses animations attendent petits et grands . comitedesfeteslinac@yahoo.fr +33 6 15 60 97 32 Samedi après-midi : concours de pétanque, randonnée

