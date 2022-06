Fête votive : jour 2

Fête votive : jour 2, 26 juin 2022, . Fête votive : jour 2



2022-06-26 – 2022-06-26 0 0 EUR Exposition de tableaux de Jean-Paul Guillamo (salle du conseil) toute la journée.

11h30 : vin d’honneur offert par la municipalité.

13h : repas sur réservations.

Animation château gonflable gratuit.

21h : bal musette gratuit animé par Patrice Michel et Jany.

dernière mise à jour : 2022-06-16

