Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun La fête votive de Gavaudun débutera ses festivités avec une exposition de véhicules anciens à 10h. Les forains s’installeront pour l’après-midi avec des manèges enfants, un stand de tir, la pêche aux canards, un château gonflable.

Un repas aura lieu à la salle des fêtes de Gavaudun à 20h, suivi à 21h par un bal disco !

Retrouvez l’exposition de véhicules le dimanche matin également à partir de 10h, un vide grenier ainsi que la présence des forains. La fête votive de Gavaudun débutera ses festivités avec une exposition de véhicules anciens à 10h. Les forains s’installeront pour l’après-midi, puis un repas aura lieu à la salle des fêtes de Gavaudun à 20h, suivi à 21h par un bal disco !

+33 5 53 40 82 29

