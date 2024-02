FÊTE VOTIVE FOURNELS – L’AS DE TRÊFLE Fournels, dimanche 7 juillet 2024.

FÊTE VOTIVE FOURNELS – L’AS DE TRÊFLE Fournels Lozère

Le comité L’as de trèfle a le plaisir de vous convier à sa fête votive annuelle ! Venez profiter des diverses animations préparées pour l’occasion Ball trap, concours de pétanque, repas et soirée, structures gonflables, chasse aux trésors… De quoi amuser petits et grands ! Tout le weekend, des attractions foraines et une buvette seront disponibles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 08:00:00

fin : 2024-07-07 01:00:00

Le village

Fournels 48310 Lozère Occitanie

