Fête Votive et fête foraine

2022-08-11 – 2022-08-11 EUR Jeudi 11 : 21h prairie du château, début de soirée animée par « Matronome », suivi du groupe « Sangria gratuite » Vendredi 12: 19h30 prairie du château, restauration sur place soirée animée par le groupe « No Reso » Samedi 13: Après-midi Défilé de voitures personnalisées accompagnées de bandas. 19h30 restauration sur place , soirée animée par le groupe « Gabinc » Dimanche 14: 11h Messe, 19h30 prairie du château, restauration sur place, soirée animée apr le groupe « La Chansonnette » Lundi 15: messe avec la participation du Chœur Merlival

