Fête votive d’Orgon Orgon, 13 août 2021, Orgon.

Fête votive d’Orgon 2021-08-13 – 2021-08-15

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

Du vendredi 13 Août au dimanche 15 Août :

Fête foraine, Parvis de l’Espace Renaissance.



Vendredi 13 Août :

9h : Concours de boules des anciens et des jeunes de moins de 14 ans, Place du Four à Chaux.

17h30 : Course de taureaux, Arènes.



Samedi 14 Août :

9h : Concours de coinche, 24 équipes, Espace Renaissance.

9h : Pêche le long du canal Gamet.

16h : Animations pour les enfants, Place de la Liberté (pour les enfants jusqu’à 12 ans, sous la responsabilité des parents).

21h : Concert avec l’orchestre Haute Tension, Espace Renaissance, Pass sanitaire obligatoire, réservations obligatoires au 06.22.31.76.03

22h30 : Spectacle de feux d’artifice, stade municipal.



Dimanche 15 Août :

9h30 : Messe en Provençal, Eglise paroissiale Notre-Dame de l’Assomption.

11h : Dictée sur les restanques du Château.

15h : Concours de coinche à la fraiche, 24 équipe, Espace Renaissance.

21h : Soirée Cabaret avec OLB production, Espace Renaissance, Pass sanitaire obligatoire, réservations obligatoire au 06 22 31 76 03.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par