Fête votive de Sévérac l’Eglise 49ème édition Laissac-Sévérac l’Église, 13 août 2022, Laissac-Sévérac l'Église.

Fête votive de Sévérac l’Eglise 49ème édition

ADT de l'Aveyron

2022-08-13 – 2022-08-15

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Mairie Le Bourg Sévérac-l’Église Laissac-Sévérac l’Église Samedi 13 août

Concours de pétanque, au terrain de quilles.

19h : Soirée Guinguette

Dimanche 14 août

Tripous et tête de veau

19h30 : Apéro-concert avec « Trium » et « Blue Shadow » restauration sur place

22h30 : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice, soirée animée

Lundi 15 août

11h : Messe au lac du Ponteil

12h : repas « brasucade », cour de l’école

Sévérac l’Eglise est en fête les 13, 14 et 15 août : animations diverses pour petits et grands.

http://cdf-severa-leglise.e-monsite.com/

Laissac-Sévérac l’Église

