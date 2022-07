Fête Votive de Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Sauliac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

2022-07-30 – 2022-07-31

Le samedi 30 juillet :

– 14h30 : « concours de pétanque » en doublette sur la place du village

– 19h00 : soirée animée par les « Dégats Locos » : apéro festif, repas « saucisses frites » et bal disco toute la nuit… Le dimanche 31 juillet :

– 20h00 grand repas « Veau d’Aveyron – Truffade » (renseignements et réservations au 06 19 13 78 43)

– 22h30 bal variété animé par « Mick FONTAINE » Cette année, le Comité des Fêtes vous propose 2 journées/soirées festives à la plage de Sauliac au bord du Célé, les 30 et 31 juillet, avec concours de pétanque, apéro-concert, bal disco, grand repas « Veau d'Aveyron – Truffade » et soirée variété… Il y en aura pour tous les goûts !! +33 6 88 11 10 89

– 22h30 bal variété animé par « Mick FONTAINE »

