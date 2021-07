Catus Catus Catus, Lot Fête Votive de Salvezou Catus Catus Catégories d’évènement: Catus

Lot

Fête Votive de Salvezou Catus, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Catus. Fête Votive de Salvezou 2021-07-25 – 2021-07-26

– 22h30 : Bal musette avec Nelly Music sur plancher couvert Suite aux dernières annonces du gouvernement, le comité des fêtes de Salvezou a décidé d’organiser sa traditionnelle fête avec l’orchestre Nelly Music, ambiance musette sur plancher couvert. Cette fête est l’occasion de redécouvrir les fêtes d’antan dans une ambiance familiale. Dimanche 25 Juillet :

– 18h30 : Messe

– 19h30 : Apéritif

– 22h : Bal Musette avec Nelly Music sur plancher couvert Lundi 26 juillet:

– 22h30 : Bal musette avec Nelly Music sur plancher couvert

Détails Catégories d’évènement: Catus, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Catus Adresse Ville Catus lieuville 44.57979#1.34933