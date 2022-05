Fête Votive de Saint-Vincent Rive d’Olt Saint-Vincent-Rive-d’Olt Saint-Vincent-Rive-d'Olt Catégories d’évènement: Lot

2022-08-05 – 2022-08-07

Fête Votive de Saint-Vincent Rive d'Olt

Saint-Vincent-Rive-d'Olt

2022-08-05 – 2022-08-07

Après deux années vides d'animations, le Comité des Fêtes vous attend de pied ferme. Venez vous amuser le temps d'un week-end dans la commune de Saint-Vincent-Rive-d'Olt

+33 5 65 30 72 97

Comité des Fêtes de SVRO

