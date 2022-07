Fête Votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air Catégories d’évènement: Lot

Saint-Germain-du-Bel-Air

Fête Votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air, 3 août 2022, Saint-Germain-du-Bel-Air. Fête Votive de Saint-Germain du Bel Air

Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

2022-08-03 – 2022-08-28 Saint-Germain-du-Bel-Air

Lot Vendredi 26 : DJ Fanou

Samedi 27 : MAD

Dimanche 28 : Sylvie Naugès Sur la place du Foiral, la fête foraine, les bals, …. C’est la Fête! cdf.saintgermain@gmail.com Vendredi 26 : DJ Fanou

Samedi 27 : MAD

Dimanche 28 : Sylvie Naugès ©ViewSonic

Saint-Germain-du-Bel-Air

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Germain-du-Bel-Air Autres Lieu Saint-Germain-du-Bel-Air Adresse Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot Ville Saint-Germain-du-Bel-Air lieuville Saint-Germain-du-Bel-Air Departement Lot

Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-du-bel-air/

Fête Votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air 2022-08-03 was last modified: by Fête Votive de Saint-Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air 3 août 2022 Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Saint-Germain-du-Bel-Air Lot