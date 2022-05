Fête votive de Rignac

2022-08-03 – 2022-08-07 Mardi 2 Août : Concours de belote – 20h30 Vendredi 5 Août : Bal des jeunes – Sound of legend – 23h Samedi 6 Août : Déjeuner cuisse de grenouille – 7h (Organisé par le Club de Foot) Concours de pétanques – 13h30 Marché de producteurs – apéro concert (La Cariole) – 19h Bal (sors tes couverts – DJ Ben ) Dimanche 7 Août : Après midi enfant : maquillage – balade poney – jeux gonflables – des 15h Spectacle enfant – La pêche aux sons (fin d'après-midi) Des 15h – concours de lance d'espadrille animé par DJ Coco 19h- Apéro concert (Couleur café) 20h – Repas musette avec Sébastien DEWEZ 23h- Feu d'artifice Comme tous les ans, le 1° weekend d'août accueille la grande fête votive de Rignac!

