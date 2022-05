Fête Votive de Prendeignes Prendeignes, 15 juillet 2022, Prendeignes.

Fête Votive de Prendeignes Prendeignes

2022-07-15 – 2022-07-15

Prendeignes Lot Prendeignes

Vendredi 15 juillet

21h00 : Retraite aux flambeaux en musique et soirée dansante avec Ze Rookies

Samedi 16 juillet

18h00 : Randonnée gourmande

22h00 : Concert avec le groupe L’Esbrouf

Dimanche 17 juillet

11h00 Messe

11h45 Dépôt de gerbe au monument aux morts – vin d’honneur

12h00 Jeux et animations ; restauration possible sur place

Réservations-Renseignements : 07-72-24-42-83

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village.

+33 7 72 24 42 83

comite des fêtes

Prendeignes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par