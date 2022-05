Fête votive de Mayran

2022-08-14 – 2022-08-15 – Dimanche 14 août : sur la journée ball trap, 19h randonnée pédestre, 20h paëlla géante du Comité suivie d'un bal – Lundi 15 août : sur la journée ball trap, 11h cérémonie au monument aux morts, 14h animations pour petits et grands, 15h concours de pétanque et 19h30 repas campagnard (poulet sauté) suivi d'un bal Comme tous les ans, le comité des fêtes de Mayran organise le fête votive du village! Repas, bals et de nombreuses animations sont au programme.

