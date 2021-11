Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Fête Votive de la Saint Martin Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: 46170

12h : apéritif offert par le comité, animé par les Dégâts Locos et plateaux apéro à partager Rendez-vous à Castlenau-Montratier Saint-Alauzie du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre pour la fête votive de la Saint Martin. Passe sanitaire obligatoire pour toute la durée de l’évènement. Pour plus d’informations : 05 65 21 94 21 Au programme : Jeudi 11 novembre :

12h : apéritif offert par le comité, animé par les Dégâts Locos et plateaux apéro à partager ©pixabay

