Fête votive de la Saint-Louis Plan-de-Cuques, 20 août 2021, Plan-de-Cuques.

Fête votive de la Saint-Louis 2021-08-20 – 2021-08-24

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques

Vendredi 20 août :

21h30: Spectacle de variété François Valéry avec l’orchestre de Richard Gardet.



Samedi 21 août :

10h à 12h : Jeux enfantins (Place Frédéric Mistral).

18h30 : Dépôt de gerbe commémoration d ela libération de Plan d’Orgon avec rafraîchissement au Mas, Fanfare Avenir l’Islois – Militire été 44 – Jeep Memory.



Dimanche 22 août:

9h30 : Déjeuner offert par le Comité des fêtes (Arènes Albert Laty). Pass Sanitaire obligatoire.

11h : 22ème concours d’abrivado (RD99, impasse Jules Laty, arènes). Manades Du Levant, Des Orgonens, Sophie Chapelle et Fils, Grimaud, Lescot et Pierre Aubanel et fils avec la Pena La Provençale.

16h30 : Concours de manades (arènes Albert Laty). Organisé par le club Taurin Lou Rami.



Lundi 23 août :

9h : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans (Place Frédéric Mistral).

9h : Concours de belote contrée – Bar des arènes.

16h30 : Courses de taureaux jeunes aux arènes Albert Laty.



Mardi 24 août :

9h30 : Déjeuner offert par le Comité des fêtes – Pinède RAE avec la pena Los Caballeros.

11h30 : Roussataïo (transhumance des juments et poulains) – chemin du moulin du plan et RD99.

16h30 : Finale trophée Saint-Louis concours de manades (Arènes Albert Laty).



Fête foraine Place de la République.

Fête votive de la Saint-Louis.

+33 4 90 73 26 00

Vendredi 20 août :

21h30: Spectacle de variété François Valéry avec l’orchestre de Richard Gardet.



Samedi 21 août :

10h à 12h : Jeux enfantins (Place Frédéric Mistral).

18h30 : Dépôt de gerbe commémoration d ela libération de Plan d’Orgon avec rafraîchissement au Mas, Fanfare Avenir l’Islois – Militire été 44 – Jeep Memory.



Dimanche 22 août:

9h30 : Déjeuner offert par le Comité des fêtes (Arènes Albert Laty). Pass Sanitaire obligatoire.

11h : 22ème concours d’abrivado (RD99, impasse Jules Laty, arènes). Manades Du Levant, Des Orgonens, Sophie Chapelle et Fils, Grimaud, Lescot et Pierre Aubanel et fils avec la Pena La Provençale.

16h30 : Concours de manades (arènes Albert Laty). Organisé par le club Taurin Lou Rami.



Lundi 23 août :

9h : Concours de boules enfantin de 6 à 14 ans (Place Frédéric Mistral).

9h : Concours de belote contrée – Bar des arènes.

16h30 : Courses de taureaux jeunes aux arènes Albert Laty.



Mardi 24 août :

9h30 : Déjeuner offert par le Comité des fêtes – Pinède RAE avec la pena Los Caballeros.

11h30 : Roussataïo (transhumance des juments et poulains) – chemin du moulin du plan et RD99.

16h30 : Finale trophée Saint-Louis concours de manades (Arènes Albert Laty).



Fête foraine Place de la République.

dernière mise à jour : 2021-07-31 par