Lot Samedi 26 Août

à 22h : Bal avec DJ Will Dimanche 27 Août

à 11h : Messe

à 12h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert aux habitants.

à 20H : Repas

à 22h : Soirée Variété-Musette animée par l’orchestre David Firmin 2 soirées, 2 ambiances ! +33 6 88 75 60 52 Cercle d’Animations et des festivités ©culturestanjou46

