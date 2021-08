Milhac Milhac Lot, Milhac Fête Votive de la Saint-Louis à Milhac Milhac Milhac Catégories d’évènement: Lot

Milhac

Fête Votive de la Saint-Louis à Milhac Milhac, 28 août 2021, Milhac. Fête Votive de la Saint-Louis à Milhac 2021-08-28 – 2021-08-29

Milhac Lot Milhac – Samedi 28 Août : Passe sanitaire obligatoire

à 14h : Concours amical de pétanque en doublette

à 19h : apéro-Spécialités Mexicaines-Petite restauration sur la place avec la Comida Pachamama et Body Burger

à 19h30 : Concert avec l’Oreille des Grottes

à 22h : Soirée Electro Pop avec DJ Sebastien.b, Equinoxe podium – Dimanche 29 Août : Passe sanitaire obligatoire

à 11h : Messe

à 12h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert aux habitants.

à 19h : Marché Gourmand, n’oubliez pas vos couverts !

à 22h : Soirée Variété-Musette animé par l’orchestre Lou Parca

Entrée Gratuite 2 soirées, 2 ambiances ! +33 6 78 04 00 52 – Samedi 28 Août : Passe sanitaire obligatoire

à 14h : Concours amical de pétanque en doublette

à 19h : apéro-Spécialités Mexicaines-Petite restauration sur la place avec la Comida Pachamama et Body Burger

à 19h30 : Concert avec l’Oreille des Grottes

à 22h : Soirée Electro Pop avec DJ Sebastien.b, Equinoxe podium – Dimanche 29 Août : Passe sanitaire obligatoire

à 11h : Messe

à 12h : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert aux habitants.

à 19h : Marché Gourmand, n’oubliez pas vos couverts !

à 22h : Soirée Variété-Musette animé par l’orchestre Lou Parca

Entrée Gratuite culturestanjou46 dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Milhac Autres Lieu Milhac Adresse Ville Milhac lieuville 44.79795#1.34866