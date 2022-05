Fête Votive de Gréalou Gréalou Gréalou Catégories d’évènement: 46160

Fête Votive de Gréalou Gréalou, 13 août 2022, Gréalou. Fête Votive de Gréalou Gréalou

2022-08-13 16:00:00 – 2022-08-13

Gréalou 46160 Samedi 13 août:

20h soirée concert avec Purple et Les Barbeaux, after show avec Berta

Restauration sur place Dimanche 14 août :

– 14h30 Concours de pétanque en doublette

– 19h30 Apéro tapas avec Les potos feu suivi d’une soirée disco Lundi 15 août:

– 16h Spectacle avec le Groupe théâtral de Sainte Colombe

