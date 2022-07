Fête Votive de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Paul-Flaugnac

Fête Votive de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac, 30 juillet 2022, Saint-Paul-Flaugnac. Fête Votive de Flaugnac

Flaugnac Place du village Saint-Paul-Flaugnac Lot Place du village Flaugnac

2022-07-30 – 2022-07-31

Place du village Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac

Lot Saint-Paul-Flaugnac programme Samedi 30 :

Soirée disco avec DJ Seb / Bodega avec la banda « A mi temps BRASS » Dimanche 21 :

8H – Rando (7Km – avec ravitaillements) départ salle des fête de Flaugnac, organisée par Trotte Cailloux

12H – Apéritif offert par le comité des fêtes

15H – Concours de pétanque en doublette

16H – Concours de quilles

20H – Repas grillades, apportez vos couverts et assiettes .

22H – Bal gratuit Dans le charmant petit village de Flaugnac, c’est la fête votive avec de nombreuses animations pour petits et grands. comite.flaugnac@gmail.com programme Samedi 30 :

Soirée disco avec DJ Seb / Bodega avec la banda « A mi temps BRASS » Dimanche 21 :

8H – Rando (7Km – avec ravitaillements) départ salle des fête de Flaugnac, organisée par Trotte Cailloux

12H – Apéritif offert par le comité des fêtes

15H – Concours de pétanque en doublette

16H – Concours de quilles

20H – Repas grillades, apportez vos couverts et assiettes .

22H – Bal gratuit ©Affiche-Fête Flaugnac

Place du village Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Paul-Flaugnac Autres Lieu Saint-Paul-Flaugnac Adresse Saint-Paul-Flaugnac Lot Place du village Flaugnac Ville Saint-Paul-Flaugnac lieuville Place du village Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Departement Lot

Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-flaugnac/

Fête Votive de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 2022-07-30 was last modified: by Fête Votive de Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac 30 juillet 2022 Flaugnac Place du village Saint-Paul-Flaugnac Lot

Saint-Paul-Flaugnac Lot