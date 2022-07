Fête votive de Fargues Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Catégories d’évènement: Lot

Porte-du-Quercy

Fête votive de Fargues Porte-du-Quercy, 30 juillet 2022, Porte-du-Quercy. Fête votive de Fargues

Bovila Salle Polyvalente Porte-du-Quercy Lot OT CVL Castelnau-Montratier Salle Polyvalente Bovila

2022-07-30 – 2022-07-30

Salle Polyvalente Bovila

Porte-du-Quercy

Lot Porte-du-Quercy 10 EUR 15h : concours de pétanque à la mêlée, en doublette (participation 3€). 20h : repas organisé par le comité des fêtes de Fargues :

– menu adultes : melon/jambon, veau/truffade, cabécou, salade, tarte aux pommes, café, vin,

– menu enfants : melon, saucisse/chips, glace, boisson. Soirée animée par DJ C-Mix Le comité des fêtes de Fargues organise la fête au village. +33 6 42 94 55 83 15h : concours de pétanque à la mêlée, en doublette (participation 3€). 20h : repas organisé par le comité des fêtes de Fargues :

– menu adultes : melon/jambon, veau/truffade, cabécou, salade, tarte aux pommes, café, vin,

– menu enfants : melon, saucisse/chips, glace, boisson. Soirée animée par DJ C-Mix pixabay_fête

Salle Polyvalente Bovila Porte-du-Quercy

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’évènement: Lot, Porte-du-Quercy Autres Lieu Porte-du-Quercy Adresse Porte-du-Quercy Lot OT CVL Castelnau-Montratier Salle Polyvalente Bovila Ville Porte-du-Quercy lieuville Salle Polyvalente Bovila Porte-du-Quercy Departement Lot

Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porte-du-quercy/

Fête votive de Fargues Porte-du-Quercy 2022-07-30 was last modified: by Fête votive de Fargues Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy 30 juillet 2022 Bovila Salle Polyvalente Porte-du-Quercy Lot OT CVL Castelnau-Montratier

Porte-du-Quercy Lot