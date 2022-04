Fête votive de Cazals Cazals Cazals Catégories d’évènement: Cazals

Lot

Fête votive de Cazals Cazals, 22 juillet 2022, Cazals. Fête votive de Cazals Cazals

2022-07-22 – 2022-07-24

Cazals Lot Cazals Programme 2022 – Vendredi 22/07 :

22h30 : Bal disco – Samedi 23/07 :

14h : 2e tournoi Panenkazals (tournoi Urban Football 4VS4) au terrain multisport

19h : 2e FestiCazals, déambulation dans les rues avec Hyperphonique

Soirée avec différents groupes locaux – Dimanche 24/07 :

19h : marché gourmand

21h : bal

00h : feux d’artifice Fête foraine sur les trois jours Le Comité des fêtes de Cazals vous propose la fête du village avec attractions foraines, musiques et soirées festives. +33 6 67 84 72 20 Programme 2022 – Vendredi 22/07 :

22h30 : Bal disco – Samedi 23/07 :

14h : 2e tournoi Panenkazals (tournoi Urban Football 4VS4) au terrain multisport

19h : 2e FestiCazals, déambulation dans les rues avec Hyperphonique

Soirée avec différents groupes locaux – Dimanche 24/07 :

19h : marché gourmand

21h : bal

00h : feux d’artifice Fête foraine sur les trois jours @

Cazals

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cazals, Lot Autres Lieu Cazals Adresse Ville Cazals lieuville Cazals Departement Lot

Cazals Cazals Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazals/

Fête votive de Cazals Cazals 2022-07-22 was last modified: by Fête votive de Cazals Cazals Cazals 22 juillet 2022 Cazals Lot

Cazals Lot